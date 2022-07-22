В «Уфе» рассчитывают получить за трансфер Зинченко в «Арсенал» более €250 тыс.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что руководство уфимского клуба рассчитывает получить за трансфер украинского защитника Александра Зинченко в «Арсенал» более €250 тыс.

«Закон есть закон, там получится более €250 тыс. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется, и всё», — цитирует Газизова ТАСС.

Зинченко в 2016 году перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити» за €2 млн. 25-летний украинский полузащитник продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Сумма трансфера составит около €30 млн.

Ранее суд отложил рассмотрение дела об увольнении Газизова из «Спартака» на 28 июля.