Суд отложил рассмотрение дела об увольнении Газизова из «Спартака» на 28 июля

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Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение иска бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова об оспаривании увольнения из московского клуба.
Суд отложил рассмотрение дела об увольнении Газизова из «Спартака» на 28 июля
  • РИА Новости

«Поступило заявление от Газизова Шамиля Камиловича о том, что он не может присутствовать на судебном заседании из-за командировки с футбольным клубом «Уфа», рассмотрение отложено на 28 июля», — приводит слова судьи ТАСС.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в судебном разбирательстве с Газизовым осталось два процесса.

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