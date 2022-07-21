Суд отложил рассмотрение дела об увольнении Газизова из «Спартака» на 28 июля

Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение иска бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова об оспаривании увольнения из московского клуба.

«Поступило заявление от Газизова Шамиля Камиловича о том, что он не может присутствовать на судебном заседании из-за командировки с футбольным клубом «Уфа», рассмотрение отложено на 28 июля», — приводит слова судьи ТАСС.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в судебном разбирательстве с Газизовым осталось два процесса.