Титов надеется, что итоги конгресса FIG не принесут негативных последствий для России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов поделился ожиданиями от конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле.

«Важно, что конгресс состоится и Россия будет в нём участвовать. Я поеду, обязательно. Для участия в конгрессе отправятся все избранные представители от России. Мы полностью принимаем участие в процессе подготовки к конгрессу, пока никаких негативных неожиданностей для России нет», — цитирует Титова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что гарантировать ничего никогда нельзя в сегодняшней политической обстановке.

«Мы боремся за то, чтобы вернуть наших спортсменов к участию в международных соревнованиях, добиваемся этого через Спортивный арбитражный суд, рассчитываем, что найдём какие-то решения», — заявил член исполкома FIG.

Конгресс FIG состоится 11—12 ноября 2022 года.

Напомним, в Норвегии отказались проводить мероприятие из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) и Министерства культуры Норвегии не приглашать россиян и белорусов на мероприятия в стране.

Ранее Титов заявил, что Россия будет участвовать в конгрессе FIG в 2022 году.