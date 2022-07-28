Глава ФСГР Титов: конгресс FIG 2022 года состоится, и Россия примет в нём участие
«Сейчас FIG прорабатывает альтернативную возможность проведения конгресса в те же сроки, но в другом месте. Конгресс состоится, и мы будем участвовать», — цитирует Титова РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.
Ранее Федерация гимнастики Норвегии отказалась организовывать конгресс FIG в Саннефьорде.