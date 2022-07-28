Глава ФСГР Титов: конгресс FIG 2022 года состоится, и Россия примет в нём участие

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Россия будет участвовать в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в 2022 году.

«Сейчас FIG прорабатывает альтернативную возможность проведения конгресса в те же сроки, но в другом месте. Конгресс состоится, и мы будем участвовать», — цитирует Титова РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут участвовать в квалификации на Игры-2024.

Ранее Федерация гимнастики Норвегии отказалась организовывать конгресс FIG в Саннефьорде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить