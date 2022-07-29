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Роналду намекнул, что сыграет с «Райо Вальекано»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал понять, что, скорее всего, примет участие в товарищеском матче с «Райо Вальекано».
Роналду намекнул, что сыграет с «Райо Вальекано»
  • AP

«В воскресенье король сыграет», — написал Роналду в социальных сетях.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Контракт «Манчестера» с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов. Португалец дал понять, что хочет перейти в клуб, который будет участвовать в еврокубках.

МЮ 31 июля примет на поле стадиона «Олд Траффорд» «Райо Вальекано».

Ранее клуб с Фарерских островов предложил «Манчестер Юнайтед» 20 овец за трансфер Роналду.

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