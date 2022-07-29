Джикия провёл тренировку перед матчем «Спартака» с «Оренбургом»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, вероятно, сможет принять участие в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

28-летний защитник 29 июля на тренировке совершал беговые пробежки на базе команды в Тушино. Об этом свидетельствуют фотографии пресс-службы столичного клуба.

Вместе с тем непонятно, тренировался ли футболист в общей группе или занимался по индивидуальной программе.

Джикия получил повреждения и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).

СМИ сообщали, что капитан «Спартака» испытывает боль в задней поверхности бедра и не принял участия в тренировках команды. Примерный срок восстановления может занять десять дней.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму Джикии.