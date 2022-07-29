Джикия провёл тренировку перед матчем «Спартака» с «Оренбургом»
- РИА Новости
28-летний защитник 29 июля на тренировке совершал беговые пробежки на базе команды в Тушино. Об этом свидетельствуют фотографии пресс-службы столичного клуба.
Вместе с тем непонятно, тренировался ли футболист в общей группе или занимался по индивидуальной программе.
Джикия получил повреждения и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).
СМИ сообщали, что капитан «Спартака» испытывает боль в задней поверхности бедра и не принял участия в тренировках команды. Примерный срок восстановления может занять десять дней.
Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 17:30 мск.
Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал травму Джикии.