Непомнящий — о матче «Локомотива»: «Зенит» — безусловный фаворит

Бывший тренер сборной Камеруна по футболу Валерия Непомнящий оценил шансы московского «Локомотива» в матче третьего тура чемпионата России сезона-2022/23 с петербургским «Зенитом».

«Зенит» — безусловный фаворит противостояния. Не знаю, удастся ли железнодорожникам лишить оппонента мяча. В РПЛ петербуржцы на данный момент играют в хороший контроль, особенно в первых таймах, когда все ещё свежие. Если у «Локо» выйдет притормозить подопечных Сергея Семака и своевременно возвращаться на свою половину, вынуждая их действовать в позиционных атаках, шанс появится. Если же москвичи постараются играть на чужой половине, и появятся разрывы, им несдобровать», — заявил Непомнящий RT.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт в Санкт-Петербурге 30 июля.

Ранее Непомнящий оценил выступление московского «Локомотива» на старте чемпионата России сезона-2022/23.