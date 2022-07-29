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Непомнящий — о матче «Локомотива»: «Зенит» — безусловный фаворит

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Бывший тренер сборной Камеруна по футболу Валерия Непомнящий оценил шансы московского «Локомотива» в матче третьего тура чемпионата России сезона-2022/23 с петербургским «Зенитом».
Непомнящий — о матче «Локомотива»: «Зенит» — безусловный фаворит
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Зенит» — безусловный фаворит противостояния. Не знаю, удастся ли железнодорожникам лишить оппонента мяча. В РПЛ петербуржцы на данный момент играют в хороший контроль, особенно в первых таймах, когда все ещё свежие. Если у «Локо» выйдет притормозить подопечных Сергея Семака и своевременно возвращаться на свою половину, вынуждая их действовать в позиционных атаках, шанс появится. Если же москвичи постараются играть на чужой половине, и появятся разрывы, им несдобровать», — заявил Непомнящий RT.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт в Санкт-Петербурге 30 июля.

Ранее Непомнящий оценил выступление московского «Локомотива» на старте чемпионата России сезона-2022/23.

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