военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Непомнящий объяснил, с чем связаны проблемы «Локомотива» с реализацией моментов

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной Камеруна по футболу Валерия Непомнящий оценил выступление московского «Локомотива» на старте чемпионата России сезона-2022/23.
Непомнящий объяснил, с чем связаны проблемы «Локомотива» с реализацией моментов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На мой взгляд, реализация моментов не всегда соответствует статистике. С одной стороны, для того, чтобы поразить ворота соперника, требуется определённый уровень мастерства. И тут речь идёт не только о техническом оснащении, но и вопросах психологии, функциональной готовности — большом количестве факторов, которые влияют на действия в завершающей фазе. С другой, чтобы нанести решающий удар, его нужно подготовить. Как раз у «Локомотива» одна из главных проблем заключается в отсутствии качественной последней передачи», — заявил Непомнящий RT.

По его мнению, железнодорожники только начали «находить свой футбол».

«Но атака по центру или через фланги — это моменты, которые наигрываются: кто открывается между линий, забегает за спину, бежит на ближнюю штангу. А при самом завершении очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Для завершения эпизода одним касанием требуется наитие. При этом сложности в завершающей фазе наблюдаются не только у «Локомотива», но и у многих других команд. Потому голы и не поддаются статистике», — добавил Непомнящий.

78-летний тренер также объяснил высокую результативность во втором туре чемпионата России.

«В каких-то моментах сказался класс исполнителей, например, когда Арсен Захарян из-за пределов штрафной положил мяч в дальнюю девятку в матче с «Торпедо». Но, повторюсь, статистке завершение не поддаётся. Это больше вопрос совпадения нескольких факторов: психологии, эмоционального состояния, вдохновения и последней передачи», — заключил он.

Ранее бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить