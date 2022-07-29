Непомнящий объяснил, с чем связаны проблемы «Локомотива» с реализацией моментов

Бывший тренер сборной Камеруна по футболу Валерия Непомнящий оценил выступление московского «Локомотива» на старте чемпионата России сезона-2022/23.

«На мой взгляд, реализация моментов не всегда соответствует статистике. С одной стороны, для того, чтобы поразить ворота соперника, требуется определённый уровень мастерства. И тут речь идёт не только о техническом оснащении, но и вопросах психологии, функциональной готовности — большом количестве факторов, которые влияют на действия в завершающей фазе. С другой, чтобы нанести решающий удар, его нужно подготовить. Как раз у «Локомотива» одна из главных проблем заключается в отсутствии качественной последней передачи», — заявил Непомнящий RT.

По его мнению, железнодорожники только начали «находить свой футбол».

«Но атака по центру или через фланги — это моменты, которые наигрываются: кто открывается между линий, забегает за спину, бежит на ближнюю штангу. А при самом завершении очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Для завершения эпизода одним касанием требуется наитие. При этом сложности в завершающей фазе наблюдаются не только у «Локомотива», но и у многих других команд. Потому голы и не поддаются статистике», — добавил Непомнящий.

78-летний тренер также объяснил высокую результативность во втором туре чемпионата России.

«В каких-то моментах сказался класс исполнителей, например, когда Арсен Захарян из-за пределов штрафной положил мяч в дальнюю девятку в матче с «Торпедо». Но, повторюсь, статистке завершение не поддаётся. Это больше вопрос совпадения нескольких факторов: психологии, эмоционального состояния, вдохновения и последней передачи», — заключил он.

Ранее бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, за счёт чего «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита».