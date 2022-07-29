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Гребнев: Павловичу ни в коем случае нельзя боксировать с Льюисом

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Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказал мнение, что Сергею Павловичу нельзя боксировать с Дерриком Льюисом на UFC 277.
Гребнев: Павловичу ни в коем случае нельзя боксировать с Льюисом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Конечно, рубка будет гораздо выгоднее Деррику. На мой взгляд, Льюис бьёт сильнее Фрэнсиса Нганну. По крайней мере, так говорил Кёртис Блэйдс. Павловичу ни в коем случае нельзя с ним боксировать. В этом случае он поступит крайне неразумно. Считаю, ему необходимо бороться с ним, ведь в этом аспекте американец очень слаб. У него ничего нет, кроме нокаутирующей мощи», — сообщил Гребнев в комментарии RT.

Ранее: Гребнев считает, что будет логично организовать реванш Гловеру Тейшейре с Иржи Прохазкой в полутяжёлом весе в UFC.

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