«Матч ТВ»: Тутберидзе посетила США перед окончанием сбора в Новогорске
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Об этом сообщает «Матч ТВ».
В мае Тутберидзе посещала США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.
В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как Тутберидзе выгнала её из группы после травм.