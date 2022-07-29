«Матч ТВ»: Тутберидзе посетила США перед окончанием сбора в Новогорске

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отправилась в США незадолго до окончания сбора в Новогорске и вернулась 27 июля.

РИА Новости

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