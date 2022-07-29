Потапова разгромила вторую ракетку мира Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в четвертьфинале теннисного турнира в Праге.

Россиянка обыграла эстонку Анетт Контавейт в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 51 минуту.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Магда Линетт (Польша) — Ван Цян (Китай).

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

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