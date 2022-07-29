Потапова разгромила вторую ракетку мира Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Праге

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в четвертьфинале теннисного турнира в Праге.
Потапова разгромила вторую ракетку мира Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Праге
  • Gettyimages.ru
  • © RvS.Media/Robert Hradil

Россиянка обыграла эстонку Анетт Контавейт в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Игра продолжалась 51 минуту.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Магда Линетт (Польша) — Ван Цян (Китай).

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова рассказала о самочувствии после родов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить