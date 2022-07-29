Кудашов признался, что хочет продолжить работу в сборной России по хоккею

Наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил о желании вернуться на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Сперва надо понять — в каких соревнованиях сборная примет участие. Пока можно ручаться только за Кубок Первого канала. Но мне бы лично хотелось работу в сборной продолжать», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

Российские хоккеисты на Олимпийских играх 2022 года заняли второе место.

27 мая Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее бывший чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок, расторгший контракт с клубом, высказался об отстранении России от участия в международных турнирах.