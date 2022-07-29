Экс-футболист «Текстильщика» Наталушко объяснил, как живёт на пенсию в 20 тыс. рублей

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Нападающий Сергей Наталушко, являющийся автором самого возрастного гола в Российской премьер-лиге (РПЛ), рассказал, как живёт на пенсию в 20 тыс. рублей.
Экс-футболист «Текстильщика» Наталушко объяснил, как живёт на пенсию в 20 тыс. рублей
  • Gettyimages.ru
  • © GoodLifeStudio

«За питанием стараюсь следить — это один из главных факторов для спортсмена. А всё остальное — в пределах допустимого. Пока играл, какие-то деньги водились, но не накопил. Жёнам машины покупал, квартиры оставлял. Ребята одалживали и не возвращали. А дальше уже футбол не кормил», — цитирует Наталушко «Чемпионат».

17 мая 2000 года футболист забил мяч в ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней и стал самым возрастным футболистом, забивавшим в РПЛ. Всего в чемпионате России он провёл 132 матча за «Текстильщик» из Камышина и «Сатурн», в которых забил 32 мяча и отметился 12 результативными передачами.

Ранее Наталушко объяснил, как ему удаётся играть в футбол в 61 год.

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