Автор самого возрастного гола РПЛ Наталушко рассказал, как играет в футбол в 61 год

Нападающий Сергей Наталушко, являющийся автором самого возрастного гола в Российской премьер-лиге (РПЛ), рассказал, как ему удаётся играть в футбол в 61 год.

«Просто веду такой образ жизни. Не буду играть — буду бегать, плавать, ещё как-то двигаться. Сейчас, правда, трудновато», — цитирует Наталушко «Чемпионат».

По его словам, последний раз он выходил на поле 26 июля для участия в первенстве России среди ветеранов, чтобы сыграть за команду Чувашии. Он также отметил, что на область играет за Николаевск, небольшой райцентр, в котором восемь лет проработал тренером.

«Почти все партнёры во внуки годятся! Руководители попросили: «Помоги». Мне кажется, что уже не очень помогаю, а они говорят: нормально», — добавил Наталушко.

17 мая 2000 года футболист забил мяч в ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней и стал самым возрастным футболистом, забивавшим в РПЛ. Всего в чемпионате России он провёл 132 матча за «Текстильщик» из Камышина и «Сатурн», в которых забил 32 мяча и и отметился 12 результативными передачами.

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