Японская триатлонистка Миядзаки погибла во время тренировки, попав под колёса автомобиля

Японская триатлонистка Цудой Миядзаки погибла во время велосипедной тренировки на сборе во Франции, попав под колёса автомобиля.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза триатлона, после падения с велосипеда девушка начала переходить на другую сторону проезжей части и была сбита проезжавшим авто.

Отмечается, что трагедия произошла 27 июля и, несмотря на оперативное вмешательство, спортсменка скончалась.

Ранее пресс-служба Британской федерации триатлона выпустила заявление об изменениях в правилах по допуску участников до соревнований.