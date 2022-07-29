Японская триатлонистка Миядзаки погибла во время тренировки, попав под колёса автомобиля
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Как сообщается на официальном сайте Международного союза триатлона, после падения с велосипеда девушка начала переходить на другую сторону проезжей части и была сбита проезжавшим авто.
Отмечается, что трагедия произошла 27 июля и, несмотря на оперативное вмешательство, спортсменка скончалась.
Ранее пресс-служба Британской федерации триатлона выпустила заявление об изменениях в правилах по допуску участников до соревнований.