Хавбек «Химок» Гулиев: Карпин был для меня футбольным отцом, когда я играл в «Ростове»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев считает, что будет ладить с главным тренером подмосковного клуба Сергеем Юраном так же, как с наставником «Ростова» Валерием Карпиным.

«Если человек ко мне хорошо относится, стараюсь вдвойне к нему лучше. Карпин меня сразу по-свойски принял, стал для меня футбольным отцом. Думаю, с Сергеем Николаевичем у меня никаких проблем тоже не будет», — цитирует Гулиева Sport24.

25-летний спортсмен является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2014 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. В 2018 году Гулиев защищал цвета ростовского клуба. В сезоне-2021/22 хавбек сыграл за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Ранее Гулиев рассказал, что боялся попасть в тюрьму после драки с американцем Майклом Коу.