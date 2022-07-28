Полузащитник «Химок» Гулиев признался, что боялся попасть в тюрьму после драки

Хавбек «Химок» Аяз Гулиев рассказал, что боялся попасть в тюрьму после драки с американцем Майклом Коу.

«Решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват. До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить, — злюсь сам на себя. Бывает, проезжаю тот перекрёсток и думаю: «Как можно было такое исполнить?!» Тогда только утихла история с Кокориным и Мамаевым. Переживал, что сценарий может повториться», — приводит слова Гулиева Sport24.

10 апреля 2019 года Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену, стороны уладили конфликт мирным путём.

В сезоне-2021/22 Гулиев сыграл в 26 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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