УЕФА наказал «Слован» за расистское поведение в матче квалификации ЛЧ с «Ференцварошем»
- Gettyimages.ru
Как сообщается на сайте УЕФА, на следующем домашнем матче словацкого клуба в еврокубках будет закрыт один из секторов стадиона, на котором «Слован» разместит баннер с надписью «NoToRacism», а также выплатит штраф в размере €40 тыс.
Отмечается, что клубу также назначено проведение одного гостевого матча УЕФА без болельщиков.
В первом матче второго квалификационного раунда словацкий клуб обыграл «Ференцварош» со счётом 2:1.
Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, что УЕФА жёстко накажет болельщиков «Фенербахче».