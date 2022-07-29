УЕФА наказал «Слован» за расистское поведение в матче квалификации ЛЧ с «Ференцварошем»

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Слован» за расистское поведение болельщиков в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем».
УЕФА наказал «Слован» за расистское поведение в матче квалификации ЛЧ с «Ференцварошем»
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте УЕФА, на следующем домашнем матче словацкого клуба в еврокубках будет закрыт один из секторов стадиона, на котором «Слован» разместит баннер с надписью «NoToRacism», а также выплатит штраф в размере €40 тыс.

Отмечается, что клубу также назначено проведение одного гостевого матча УЕФА без болельщиков.

В первом матче второго квалификационного раунда словацкий клуб обыграл «Ференцварош» со счётом 2:1.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, что УЕФА жёстко накажет болельщиков «Фенербахче».

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