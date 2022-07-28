Бышовец предположил, что УЕФА жёстко накажет болельщиков «Фенербахче» за скандирование фамилии Путина

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жёстко накажет болельщиков «Фенербахче».

«Понятно, что спорт — как и искусство, и литература, и все остальные сферы жизни — на сегодняшний день подвержен геополитическому давлению. А фанатские движения всегда отличались чуткой реакцией на все происходящие процессы. К сожалению, со стороны УЕФА следует ждать максимально жёсткой реакции, учитывая бесславно наложенные на отечественный футбол санкции. Такое решение многие не разделяют. И я не очень понимаю, как можно наказывать людей за взгляды. Их стоит только разделять или же нет. В противном случае мы получим очередной носящий политический характер вердикт», — заявил Бышовец RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче».