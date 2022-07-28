Бышовец предположил, что УЕФА жёстко накажет болельщиков «Фенербахче» за скандирование фамилии Путина

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жёстко накажет болельщиков «Фенербахче».
Бышовец предположил, что УЕФА жёстко накажет болельщиков «Фенербахче» за скандирование фамилии Путина
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«Понятно, что спорт — как и искусство, и литература, и все остальные сферы жизни — на сегодняшний день подвержен геополитическому давлению. А фанатские движения всегда отличались чуткой реакцией на все происходящие процессы. К сожалению, со стороны УЕФА следует ждать максимально жёсткой реакции, учитывая бесславно наложенные на отечественный футбол санкции. Такое решение многие не разделяют. И я не очень понимаю, как можно наказывать людей за взгляды. Их стоит только разделять или же нет. В противном случае мы получим очередной носящий политический характер вердикт», — заявил Бышовец RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче».

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