Черчесов ответил на вопрос, ощущает ли он в Венгрии поддержку из России

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о поддержке из России.
Черчесов ответил на вопрос, ощущает ли он в Венгрии поддержку из России
  • РИА Новости

«Понятно, что хочешь не хочешь, а что-то читаешь, видишь заголовки. Футбол никуда не скроешь. Бывает и критика, и похвала ― нормальное явление», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Специалист возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

В первом матче квалификации Лиги чемпионов команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Во второй игре «Ференцварош» одержал победу со счётом 4:1. Таким образом, венгерский клуб по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Ранее Черчесов высказался о формате квалификации еврокубков после выхода клуба в третий раунд квалификации ЛЧ.

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