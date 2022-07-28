Кессье — о «Барселоне»: это лучший клуб мира, созданный для побед

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Ивуарийский полузащитник «Барселоны» Франк Кессье рассказал, как его приняли в каталонском клубе.
Кессье — о «Барселоне»: это лучший клуб мира, созданный для побед
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«Меня тепло приняли. Для меня постарались всё сделать максимально простым. «Барселона» — лучший клуб мира, созданный для побед. Когда она зовёт тебя, ты не сомневаешься», — цитирует Кессье AS.

Кессье подписал с «Барселоной» контракт сроком до 30 июня 2026 года. Футболист выступал за «Милан» с 2017 года, забил 37 мячей и отдал 16 результативных передач в 223 матчах во всех турнирах. В составе итальянского клуба полузащитник выиграл Серию А.

Ранее сообщалось, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в «Барселону» из бразильского «Сантоса».

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