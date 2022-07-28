Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Слованом» в квалификации ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал разгромную победу венгерской команды над «Слованом» (4:1) в ответном выездном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Это моя работа, я всегда должен сохранять хладнокровие и оценивать происходящее. После поражения в первом матче я пообщался с игроками, старался предпринять всё возможное, чтобы подготовить команду», — приводит слова Черчесова Origo Sport.

Он также заявил, что пока не думает о следующем сопернике в квалификации Лиги чемпионов. По его словам, сейчас он сосредоточен на матче с «Академией Пушкаша» в чемпионате Венгрии, который состоится 31 июля.

В первом матче команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Таким образом, «Ференцварош» по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее Черчесов прокомментировал выход своей команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.