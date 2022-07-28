Умер сервисмен сборных России по хоккею Резепов

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На 62-м году жизни скончался сервисмен сборных команд России по хоккею Александр Ризанурович Резепов.

«Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ризануровича», — сообщается на официальном сайте ФХР.

Резепов был воспитанником воскресенского хоккея. После завершения профессиональной карьеры стал детским тренером в школе «Химик». Вместе с молодёжной сборной России он стал чемпионом мира в 2011 году, четырёхкратным серебряным и бронзовым призёром МЧМ.

Ранее сообщалось, что на 82-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян.

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