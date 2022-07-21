Умер заслуженный тренер СССР по гандболу Шиян

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На 82-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян.
Умер заслуженный тренер СССР по гандболу Шиян

«Федерация гандбола России выражает соболезнования родным и близким Валентина Шияна. Его доброе имя навсегда сохранится в сердцах и памяти людей, любящих гандбол», — говорится в заявлении на сайте ФГР.

В составе краснодарского «Буревестника» Шиян трижды становился бронзовым призёром чемпионатов СССР — в 1969, 1970, 1971 годах. Также являлся многократным чемпионом РСФСР.

Будучи наставником, тренировал трёхкратного олимпийского чемпиона Андрея Лаврова, чемпиона мира, главного тренер СКИФа Дмитрия Карлова, двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Филиппова.

Ранее сообщалось, что экс-глава Международного союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванта скончался в возрасте 83 лет.

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