Умер бывший президент ISU Чинкванта

Экс-глава Международного союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванта скончался в возрасте 83 лет.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Оттавио Чинкванты. Светлая память об этом замечательном и удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

Специалист возглавлял союз с 1994 по 2016 год, а с 1996 года являлся членом Международного олимпийского комитета. Отмечается, что именно при нём после Олимпиады 2010 года была введена новая система судейства в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что скончался советский и российский гроссмейстер, бывший вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Николай Крогиус.