Умер бывший президент ISU Чинкванта

Короткая ссылка
Экс-глава Международного союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванта скончался в возрасте 83 лет.
Умер бывший президент ISU Чинкванта
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Kopatsch - International Skating Union

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Оттавио Чинкванты. Светлая память об этом замечательном и удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

Специалист возглавлял союз с 1994 по 2016 год, а с 1996 года являлся членом Международного олимпийского комитета. Отмечается, что именно при нём после Олимпиады 2010 года была введена новая система судейства в фигурном катании.

Ранее сообщалось, что скончался советский и российский гроссмейстер, бывший вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Николай Крогиус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить