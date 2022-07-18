Умер бывший президент ISU Чинкванта
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- © Daniel Kopatsch - International Skating Union
«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Оттавио Чинкванты. Светлая память об этом замечательном и удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в заявлении на официальном сайте организации.
Специалист возглавлял союз с 1994 по 2016 год, а с 1996 года являлся членом Международного олимпийского комитета. Отмечается, что именно при нём после Олимпиады 2010 года была введена новая система судейства в фигурном катании.
Ранее сообщалось, что скончался советский и российский гроссмейстер, бывший вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Николай Крогиус.