Бывший вице-президент ФИДЕ Крогиус скончался на 92-м году жизни

Короткая ссылка
Умер советский и российский гроссмейстер, бывший вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Николай Крогиус.

«Федерация шахмат России выражает соболезнования родным и близким Николая Владимировича Крогиуса», — сообщается на официальном сайте организации.

Крогиус возглавлял управление шахмат при Госкомспорте СССР, а с 1981 по 1990 год являлся вице-президентом ФИДЕ. Также за достижения в области шахмат он был награждён орденом «Знак Почета» в 1981 году.

За свою спортивную карьеру он стал двукратным чемпионом РСФСР, а в составе сборной РСФСР дважды становился победителем Спартакиады народов СССР. В 1965 году становился золотым призёром командного чемпионата Европы. Был наставником десятого чемпиона мира Бориса Спасского, которому помогал в поединках с Тиграном Петросяном и Робертом Фишером.

Совместно с гроссмейстером Львом Альбуртом в 2000 году Крогиус выпустил учебник по эндшпилю, который в том же году был признан лучшей шахматной книгой в США.

Ранее в возрасте 74 лет скончался известный футбольный тренер Георгий Ярцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить