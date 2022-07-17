Бывший вице-президент ФИДЕ Крогиус скончался на 92-м году жизни

Умер советский и российский гроссмейстер, бывший вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Николай Крогиус.

«Федерация шахмат России выражает соболезнования родным и близким Николая Владимировича Крогиуса», — сообщается на официальном сайте организации.

Крогиус возглавлял управление шахмат при Госкомспорте СССР, а с 1981 по 1990 год являлся вице-президентом ФИДЕ. Также за достижения в области шахмат он был награждён орденом «Знак Почета» в 1981 году.

За свою спортивную карьеру он стал двукратным чемпионом РСФСР, а в составе сборной РСФСР дважды становился победителем Спартакиады народов СССР. В 1965 году становился золотым призёром командного чемпионата Европы. Был наставником десятого чемпиона мира Бориса Спасского, которому помогал в поединках с Тиграном Петросяном и Робертом Фишером.

Совместно с гроссмейстером Львом Альбуртом в 2000 году Крогиус выпустил учебник по эндшпилю, который в том же году был признан лучшей шахматной книгой в США.

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