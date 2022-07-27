«Насьональ» объявил о заключении контракта с Суаресом

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес заключил контракт с «Насьоналем», в котором начинал свою карьеру.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

35-летний футболист перешёл в уругвайский клуб на правах свободного агента.

Последние два сезона уругваец выступал за «Атлетико», контракт с которым истёк 30 июня. Также Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».

Ранее болельщики «Атлетико» выступили с заявлением по поводу возможного перехода нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.