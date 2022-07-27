«Насьональ» объявил о заключении контракта с Суаресом
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Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
35-летний футболист перешёл в уругвайский клуб на правах свободного агента.
Последние два сезона уругваец выступал за «Атлетико», контракт с которым истёк 30 июня. Также Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».
Ранее болельщики «Атлетико» выступили с заявлением по поводу возможного перехода нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.