Грайнер рассказала о нарушениях при задержании: обыскивали без адвоката

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Одна из самых титулованных баскетболисток мира — Бриттни Грайнер из США — рассказала, как проходил досмотр в зоне таможенного контроля московского аэропорта.
Грайнер рассказала о нарушениях при задержании: обыскивали без адвоката
  • РИА Новости

«Подошла на контроль, поставила штамп в паспорт, прошла зону таможенного контроля. Там меня обнюхала служебная собака. После этого начали давать разные документы и просить их подписать. С адвокатом удалось встретиться только в два-три часа ночи следующего дня. В его присутствии допросили», — передаёт слова Грайнер «Матч ТВ».

Вместе с тем баскетболистка призналась, что купила картриджи в США по специальной бумаге от врача, к которому обратилась с жалобами на побочные действия традиционных обезболивающих.

«Я употребляла марихуану для снятия боли, когда воспалялась моя коленка, и только во время перерывов от игр и когда нет соревнований», — рассказала обвиняемая.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

31-летняя спортсменка в составе сборной США стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикс Меркури» — чемпионкой WNBA 2014 года. Она входит в список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

Ранее Грайнер признала свою вину в суде по делу о контрабанде наркотиков.

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