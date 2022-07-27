Карасёв рассудит матч третьего тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

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Российский футбольный союз опубликовал список арбитров на матчи третьего тура чемпионата страны.
Карасёв рассудит матч третьего тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
  • РИА Новости

Бригада Сергея Карасёва назначена на игру между «Зенитом» и московским «Локомотивом» в Санкт-Петербурге. Судьи на линиях — Алексей Лунёв, Игорь Демодекоз, резервный судья — Алексей Амелин, VAR — Павел Кукуян, AVAR — Алексей Стипиди, сообщает пресс-служба РФС.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдёт 30 июля на поле стадиона «Газпром Арена». Игра начнётся в 17:30 мск.

Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сообщила, что Кирилл Левников должен был удалить Александра Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».

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