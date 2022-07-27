Нарисовавшего букву Z киберспортсмена из России не пустили на турнир в США

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Российский игрок команды Entity по компьютерной игре Dota 2 Иван Москаленко не примет участие в турнире PGL Arlington Major — 2022 в США.
Нарисовавшего букву Z киберспортсмена из России не пустили на турнир в США
  • Gettyimages.ru

Москаленко получил отказ в выдаче американской визы, написал его партнёр по команде белорус Дмитрий Полищук в своём Telegram-канале.

Вместе с тем Полищук признался, что ему самому дали визу США сроком на один год.

Помимо Москаленко и Полищука, за индийскую команду Entity также выступают россиянин Владислав Семёнов, австриец Тобиас Бучнер и немец Даниэль Шоетзау.

Турнир PGL Arlington является третьим мэйджором сезона Dota Pro Circuit. Соревнования стартуют 4 августа. Призовой фонд турнира составляет $500 тыс.

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