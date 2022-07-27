Малышев стал хоккеистом московского «Динамо»

Защитник ярославского «Локомотива» Антон Малышев продолжит карьеру в столичном «Динамо».

22-летний хоккеист заключил контракт с московским клубом на два года, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Это жёсткий и по-спортивному злой хоккеист. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, а также капитан юниорской сборной. Мы видим потенциал в развитии этого игрока», — заявил генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Малышев в сезоне-2021/22 в шести матчах за «Локомотив» не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что известный финский голкипер Пекка Ринне займёт пост главного тренера вратарей молодёжной сборной Финляндии по хоккею.