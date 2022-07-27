Wildberries станет поставщиком формы для «Спартака»

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В маркетплейсе Wildberries сообщили, что с сезона-2022/23 будут поставлять «Спартаку» форму от Nike.
Wildberries станет поставщиком формы для «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Мы будем поставщиком формы Nike для «Спартака», — цитирует пресс-службу маркетплейса «Чемпионат».

Nike 12 мая прекратила сотрудничество со «Спартаком». Компания являлась спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и Суперкубок страны в 2017-м.

Ранее коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов заявил, что московский клуб и автомобильный концерн Nissan прекращают сотрудничество.

 

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