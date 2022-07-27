Wildberries станет поставщиком формы для «Спартака»
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«Мы будем поставщиком формы Nike для «Спартака», — цитирует пресс-службу маркетплейса «Чемпионат».
Nike 12 мая прекратила сотрудничество со «Спартаком». Компания являлась спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и Суперкубок страны в 2017-м.
Ранее коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов заявил, что московский клуб и автомобильный концерн Nissan прекращают сотрудничество.