Агент Шомуродова допустил уход нападающего из «Ромы»

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Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, поделился мнением о возможном уходе форварда Элдора Шомуродова из «Ромы».
Агент Шомуродова допустил уход нападающего из «Ромы»
  • AFP
  • © Filippo MONTEFORTE

«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Элдор — игрок «Ромы». Всё остальное — лишь спекуляции в прессе. Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал», — приводит слова Муминова Metaratings.ru.

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», в которой провёл 40 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Шомуродов может покинуть «Рому» в летнее трансферное окно.

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