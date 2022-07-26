Агент Шомуродова допустил уход нападающего из «Ромы»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, поделился мнением о возможном уходе форварда Элдора Шомуродова из «Ромы».

«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Элдор — игрок «Ромы». Всё остальное — лишь спекуляции в прессе. Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал», — приводит слова Муминова Metaratings.ru.

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», в которой провёл 40 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Шомуродов может покинуть «Рому» в летнее трансферное окно.