Власов намерен в следующем году попасть в тройку лучших на «Тур де Франс»

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Россиянин Александр Власов сообщил, что намерен в 2023 году попасть в тройку лучших в общем зачёте шоссейной многодневной велогонки «Тур де Франс».
Власов намерен в следующем году попасть в тройку лучших на «Тур де Франс»
  • AP
  • © Daniel Cole

«В следующем году на подиум можно попробовать заехать. Скорее всего, я снова поеду «Тур де Франс». И да, попробуем учесть все ошибки и побороться за первую тройку», — цитирует Власова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Власов подчеркнул, что не считает пятое место историческим результатом для российских велогонщиков на «Тур де Франс». Он напомнил, что Денис Меньшов «заезжал на подиум».

Российский велогонщик BORA-Hansgrohe занял пятое место в общем зачёте «Тур де Франс» 2022 года. Победителем веломногодневки стал датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Ранее сообщалось, что российская велогонщица Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала девятое время на стартовом этапе первой в истории женской веломногодневки «Тур де Франс».

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