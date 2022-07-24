Дронова стала девятой на старте первого в истории женского «Тур де Франс»
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Нидерландская велогонщица Лорена Вибес из команды DSM финишировала первой. Она преодолела 81,6 км за 1 час 54 минуты.
Второе место заняла её соотечественница Марианна Вос из Jumbo-Visma, третье — бельгийская велогонщица Лотте Копецки из SD Worx.
Второй этап (136,5 км) пройдёт 25 июля. Многодневка состоит из восьми этапов и финиширует 31 июля.
Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.