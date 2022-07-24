Дронова стала девятой на старте первого в истории женского «Тур де Франс»

Российская велогонщица Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала девятое время на стартовом этапе первой в истории женской веломногодневки «Тур де Франс».

Нидерландская велогонщица Лорена Вибес из команды DSM финишировала первой. Она преодолела 81,6 км за 1 час 54 минуты.

Второе место заняла её соотечественница Марианна Вос из Jumbo-Visma, третье — бельгийская велогонщица Лотте Копецки из SD Worx.

Второй этап (136,5 км) пройдёт 25 июля. Многодневка состоит из восьми этапов и финиширует 31 июля.

Ранее сообщалось, что десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками.