Десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками
- AP
Манифестанты перекрыли дорогу и зажгли дымовые шашки. Они призывали обратить внимание на проблему изменения климата, сообщает пресс-служба многодневной велогонки.
Спустя десять минут гонка возобновилась с сохранением разницы во времени между велогонщиками.
Десятый этап тура проходит между коммунами Морзин Порт-дю-Солей и Межев, его протяжённость составляет 148,5 км.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Власов занял шестое место на восьмом этапе «Тур де Франс».