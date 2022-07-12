Десятый этап «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов с дымовыми шашками

Организаторы многодневной шоссейной велогонки «Тур де Франс» приняли решение приостановить её десятый этап из-за протестующих экоактивистов.

Манифестанты перекрыли дорогу и зажгли дымовые шашки. Они призывали обратить внимание на проблему изменения климата, сообщает пресс-служба многодневной велогонки.

Спустя десять минут гонка возобновилась с сохранением разницы во времени между велогонщиками.

Десятый этап тура проходит между коммунами Морзин Порт-дю-Солей и Межев, его протяжённость составляет 148,5 км.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Власов занял шестое место на восьмом этапе «Тур де Франс».





