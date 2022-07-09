Россиянин Власов занял шестое место на восьмом этапе «Тур де Франс»

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Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял шестое место на восьмом этапе престижной шоссейной велогонки «Тур де Франс».
Россиянин Власов занял шестое место на восьмом этапе «Тур де Франс»
  • Gettyimages.ru

Победителем этапа стал бельгиец Ваут Ван Арт из Jumbo-Visma, который преодолел дистанцию 186,3 км за 4 часа 13 минут 6 секунд.

Второе время показал велогонщик команды Team BikeExchange — Jayco Майкл Мэттьюс из Австралии, третье — словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

Девятый этап тура пройдёт 10 июля — дистанция 192,9 км.

26-летний Власов из-за санкций Международного союза велосипедистов (UCI) выступает на «Тур де Франс» под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что 2 тысячи взрослых и 300 детей приняли участие в велофестивале Gran Fondo на автодроме Moscow Raceway.

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