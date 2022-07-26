Фернандес обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в клуб

Защитник Роберто Фернандес обратился к болельщикам «Динамо» после трансфера в московский клуб.

Привет, это Роберто Фернандес! Я очень счастлив оказаться в «Динамо». Я постараюсь соответствовать уровню клуба. Динамовцы, надеюсь, что мы скоро с вами увидимся! Вперёд, «Динамо»!» — сказал Фернандес в официальном Telegram-канале московского клуба.

В минувшем сезоне 22-летний футболист играл в составе парагвайского «Гуарани Асунсьона», за который провёл 20 матчей и забил один мяч.

Футболист будет выступать за «Динамо» под шестым номером.

Ранее сообщалось, что Фернандес официально стал футболистом московского «Динамо».