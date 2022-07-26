«Динамо» объявило о подписании защитника Фернандеса
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Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Уточняется, что соглашение подписано до 2027 года.
Футболист будет выступать за «Динамо» под шестым номером.
Фернандес в текущем сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Также его вызывали в юношескую и молодёжную сборные Парагвая.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» объяснил, почему уход Варелы не станет проблемой для команды.