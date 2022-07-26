«Динамо» объявило о подписании защитника Фернандеса

Парагвайский защитник Роберто Фернандес официально стал футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Уточняется, что соглашение подписано до 2027 года.

Футболист будет выступать за «Динамо» под шестым номером.

Фернандес в текущем сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Также его вызывали в юношескую и молодёжную сборные Парагвая.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» объяснил, почему уход Варелы не станет проблемой для команды.