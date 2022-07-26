Трефилов — о лозунге Игр-2024: начинают по полной программе дурковать

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Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о слогане летней Олимпиады 2024 года в Париже.
Трефилов — о лозунге Игр-2024: начинают по полной программе дурковать
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Этот слоган уже как издевательство идёт и лёгкое помешательство. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу», — цитирует Трефилова РИА Новости.

По его мнению, российским спортсменам точно не дадут принять участие в парижской Олимпиаде. Трефилов также дал понять, что не станет поддерживать атлетов из России, которые решат сменить спортивное гражданство.

«Хорошо, нет сейчас выезда за границу, нет соревнований, но, ребята, давайте потерпим пока. Ничего страшного нет. Собрать вещи и уехать сейчас равносильно предательству», — заключил он.

Слоганом Олимпиады в Париже станет фраза «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open). Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах. Таким образом, спортсмены не смогут принять участие в квалификации на Игры-2024.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что сборные России по водным видам спорта имеют шансы выступить на Играх 2024 года.

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