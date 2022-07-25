Шунин прокомментировал ситуацию с Вареле, который тайно покинул «Динамо»

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Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о ситуации с защитником команды Гильермо Варелой, который тайно покинул базу команды перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо» (4:0).

«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная, но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Ранее сообщалось, что вернулся на базу «Динамо» в Новогорске.

 

 

 

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