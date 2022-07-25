Шунин прокомментировал ситуацию с Вареле, который тайно покинул «Динамо»
«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная, но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — приводит слова Шунина «Чемпионат».
СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.
Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.
В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.
Ранее сообщалось, что вернулся на базу «Динамо» в Новогорске.