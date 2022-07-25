СЭ: Варела вернулся в расположение «Динамо» за вещами

Ургвайский защитник Гильермо Варела вернулся на базу «Динамо» в Новогорске.

Футболист собирает вещи и планирует в ближайшее время улететь в Бразилию, где продолжит свою карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

В сезоне-2021/22 уругваец провёл 28 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Соглашение со столичным клубом действует до 2023 года.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что юристы столичного клуба проанализируют ситуацию с Варелой.