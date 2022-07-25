В «Зените» опровергли интерес к бразильским защитникам Глоберу и Дориа
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«Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», — приводит слова Медведева «Чемпионат».
Глобер выступает за «Аль-Наср» с 2019 года. Всего за клуб из Дубая он провёл 80 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Дориа присоединился к «Сантос Лагуна» в 2018 году. Бразилец сыграл за мексиканский клуб 144 матча, в которых забил 13 мячей.
Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает двух бразильских защитников, которые могли бы усилить центр обороны.