В «Зените» опровергли интерес к бразильским защитникам Глоберу и Дориа

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербуржского клуба к бразильским защитникам Глоберу из дубайского «Аль-Насра» и Дориа из мексиканского «Сантос Лагуна».
В «Зените» опровергли интерес к бразильским защитникам Глоберу и Дориа
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Глобер выступает за «Аль-Наср» с 2019 года. Всего за клуб из Дубая он провёл 80 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Дориа присоединился к «Сантос Лагуна» в 2018 году. Бразилец сыграл за мексиканский клуб 144 матча, в которых забил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает двух бразильских защитников, которые могли бы усилить центр обороны.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить