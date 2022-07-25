В «Зените» опровергли интерес к бразильским защитникам Глоберу и Дориа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербуржского клуба к бразильским защитникам Глоберу из дубайского «Аль-Насра» и Дориа из мексиканского «Сантос Лагуна».

«Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Глобер выступает за «Аль-Наср» с 2019 года. Всего за клуб из Дубая он провёл 80 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Дориа присоединился к «Сантос Лагуна» в 2018 году. Бразилец сыграл за мексиканский клуб 144 матча, в которых забил 13 мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает двух бразильских защитников, которые могли бы усилить центр обороны.