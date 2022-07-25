Источник: «Зенит» интересуется двумя бразильскими защитниками

«Зенит» рассматривает двух бразильских защитников, которые могли бы усилить центр обороны.

Сейчас клуб рассматривает Глобера из дубайского «Аль-Насра» и Дорию из мексиканского «Сантос Лагуна», сообщает Telegram-канал ZenitCafe. Отмечается, что петербургский клуб пока не сделал футболистам предложений, а просто смотрит и изучает их.

Глобер выступает за «Аль-Наср» с 2019 года. Всего за клуб из Дубая он провёл 80 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Дория присоединился к «Сантос Лагуна» в 2018 году. Бразилец сыграл за мексиканский клуб 144 матча, в которых забил 13 мячей.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о появлении бразильцев — вратаря Ивана и хавбека Мантуана — в составе команды.