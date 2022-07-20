Семак ответил на вопрос об опасности большого количества бразильцев в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о появлении ещё двух бразильцев в составе команды.

«У нас команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может. Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее: непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию», — приводит слова Семака официальный Telegram-канал «Зенита».

Он отметил, что это хорошие футболисты, способные создать необходимую конкуренцию на своих позициях.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежмы да Силвы и атакующего полузащитника Мантуана.

Куарежма перешёл в «Коринтианс» в январе. Голкипер пропустил два мяча в трёх матчах за клуб и одну встречу отыграл на ноль.

Мантуан получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» должен наладить игру, чтобы улучшить результаты.