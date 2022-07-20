Семак: «Зениту» нужно вернуть эмоции и улучшить игру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб из Санкт-Петербурга должен наладить игру, чтобы улучшить результаты.

«Прежде всего нам нужно вернуть эмоции, потому что футбол без эмоций мертв, именно эмоций нам не хватало в матче с «Химками». В атаке не было достаточного количества ударов и голевых моментов, не хватало завершающей передачи. На этих моментах нужно сделать акцент, нужно улучшать свою игру, будет игра — будет результат», — цитирует Семака ТАСС.

По его словам, Вячеслав Караваев должен восстановиться от травмы на следующей неделе. Семак сказал, что 27-летний защитник работает на футбольном поле с мячом.

«Как только будет готов, то присоединится. Остальные все готовы», — добавил тренер.

«Зенит» во втором туре чемпионата России по футболу на своём поле примет самарские «Крылья Советов» 22 июля. Игра начнётся в 20:00 мск.

На старте сезона «Зенит» сыграл в гостях вничью с подмосковными «Химками» (0:0).

Ранее Иван Куарежма высказался по поводу перехода в «Зенит».