Семак: «Зениту» нужно вернуть эмоции и улучшить игру
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«Прежде всего нам нужно вернуть эмоции, потому что футбол без эмоций мертв, именно эмоций нам не хватало в матче с «Химками». В атаке не было достаточного количества ударов и голевых моментов, не хватало завершающей передачи. На этих моментах нужно сделать акцент, нужно улучшать свою игру, будет игра — будет результат», — цитирует Семака ТАСС.
По его словам, Вячеслав Караваев должен восстановиться от травмы на следующей неделе. Семак сказал, что 27-летний защитник работает на футбольном поле с мячом.
«Как только будет готов, то присоединится. Остальные все готовы», — добавил тренер.
«Зенит» во втором туре чемпионата России по футболу на своём поле примет самарские «Крылья Советов» 22 июля. Игра начнётся в 20:00 мск.
На старте сезона «Зенит» сыграл в гостях вничью с подмосковными «Химками» (0:0).
Ранее Иван Куарежма высказался по поводу перехода в «Зенит».