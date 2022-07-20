Семак: «Зениту» нужно вернуть эмоции и улучшить игру

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб из Санкт-Петербурга должен наладить игру, чтобы улучшить результаты.
Семак: «Зениту» нужно вернуть эмоции и улучшить игру
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего нам нужно вернуть эмоции, потому что футбол без эмоций мертв, именно эмоций нам не хватало в матче с «Химками». В атаке не было достаточного количества ударов и голевых моментов, не хватало завершающей передачи. На этих моментах нужно сделать акцент, нужно улучшать свою игру, будет игра — будет результат», — цитирует Семака ТАСС.

По его словам, Вячеслав Караваев должен восстановиться от травмы на следующей неделе. Семак сказал, что 27-летний защитник работает на футбольном поле с мячом.

«Как только будет готов, то присоединится. Остальные все готовы», — добавил тренер.

«Зенит» во втором туре чемпионата России по футболу на своём поле примет самарские «Крылья Советов» 22 июля. Игра начнётся в 20:00 мск.

На старте сезона «Зенит» сыграл в гостях вничью с подмосковными «Химками» (0:0).

Ранее Иван Куарежма высказался по поводу перехода в «Зенит».  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить