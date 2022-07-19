Голкипер Иван назвал переход в «Зенит» серьёзным вызовом
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«Очень доволен, что присоединился к «Зениту». Хочу показать всё, на что способен! Это очень важный шаг для меня. Серьёзный вызов. Хочу тут выигрывать трофеи», — сказал Иван в интервью «Зенит ТВ».
29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.
Куарежма перешёл в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил два мяча в трёх матчах за клуб и одну встречу отыграл на ноль.
Ранее Иван рассказал, как его приняли в Петербурге.