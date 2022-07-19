Вратарь Иван поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал, как его приняли в Петербурге.

«Санкт-Петербург — невероятный город. Меня все здесь очень тепло приняли — тренеры, одноклубники. Я впечатлён красотой Петербурга и России. Тоннель для новичков? О, это было великолепно! Парни здорово приложили меня, я получил пару крепких пинков. Но мне понравилось, это значит, меня приняли, так что — давай, «Зенит», — приводит слова Ивана официальный сайт «Зенита».

Он также выразил надежду, что с каждым днём будет всё быстрее вливаться в коллектив и привыкать ко всему, чтобы проявлять себя на тренировках и в играх. По его словам, первая встреча с командой получилась очень душевной.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Мантуан, арендованный «Зенитом», получил травму в матче Кубка Либертадорес. «Коринтианс» проводил встречу с «Бока Хуниорс» в рамках 1/8 финала Кубка. Игрок был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.

Куарежма перешёл в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил два мяча в трёх матчах за клуб и одну встречу отыграл на ноль.

Ранее «Зенит» объявил, что Иван Куарежма присоединился к команде из Санкт-Петербурга.