Радимов объяснил, почему критика судей не принесёт пользы «Спартаку»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему постоянные жалобы на судейство не принесут пользы «Спартаку».

«Уверен, сколько клуб ни будет жаловаться, на футбольном поле это им не поможет. Сложно представить, что судьи после очередного громкого заявления Леонида Федуна начнут допускать помарки. Впрочем, и обратной реакции и какого-то намеренного поддушивания не жду. Скорее будет обычная работа с равным количеством ошибок во все стороны. Я практически убеждён: рефери, даже если читают подобные тирады, не принимают их близко к сердцу», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Бушманов похвалил Абаскаля за то, что он не обсуждает судейство.