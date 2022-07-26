Радимов объяснил, почему критика судей не принесёт пользы «Спартаку»
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«Уверен, сколько клуб ни будет жаловаться, на футбольном поле это им не поможет. Сложно представить, что судьи после очередного громкого заявления Леонида Федуна начнут допускать помарки. Впрочем, и обратной реакции и какого-то намеренного поддушивания не жду. Скорее будет обычная работа с равным количеством ошибок во все стороны. Я практически убеждён: рефери, даже если читают подобные тирады, не принимают их близко к сердцу», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Бушманов похвалил Абаскаля за то, что он не обсуждает судейство.