Бушманов: Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает тему судейства

Известный тренер Евгений Бушманов похвалил наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля за то, что тот не обсуждает работу судей.

«Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает данную тему. Мы видим, что и его подопечные никаких претензий не предъявляют. Таким образом они демонстрируют: нужно всё показывать на поле», — заявил специалист в интервью RT.

По его мнению, любому тренеру в первую очередь следует думать об игре своей команды.

«Нужно говорить о качестве футбола, а не судейства и обращать внимание на собственный коллектив. Ведь ни один специалист не в состоянии контролировать действия рефери, в отличие от уровня игры», — добавил Бушманов.

Ранее Хусаинов назвал ошибочным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».