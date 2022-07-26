Бушманов: Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает тему судейства

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Известный тренер Евгений Бушманов похвалил наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля за то, что тот не обсуждает работу судей.
Бушманов: Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает тему судейства
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает данную тему. Мы видим, что и его подопечные никаких претензий не предъявляют. Таким образом они демонстрируют: нужно всё показывать на поле», — заявил специалист в интервью RT.

По его мнению, любому тренеру в первую очередь следует думать об игре своей команды.

«Нужно говорить о качестве футбола, а не судейства и обращать внимание на собственный коллектив. Ведь ни один специалист не в состоянии контролировать действия рефери, в отличие от уровня игры», — добавил Бушманов.

Ранее Хусаинов назвал ошибочным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».

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